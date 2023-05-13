ما هي النوبة القلبية الصامتة؟.. أعراض وعلامات لا يلاحظها الكثير

ما هي النوبة القلبية الصامتة؟ أعراض لا يلاحظها الكثير تدل على الإصابة بالنوبة القلبية، تحدث بصمت دون أي أعراض، وفي هذه الحالة تفتقر العلامات إلى شدة النوبة القلبية، ورغم أنها تشبه النوبة القلبية الكبرى، إلا إنها أكثر ضررًا منها، وفي هذه الحالة لا يظهر على المريض أي علامات.

ويصاب الرجال أكثر من النساء بالنوبة القلبية الصامتة، والمعروفة باسم احتشاء عضلة القلب الصامت (SMI).

ما هي النوبة القلبية الصامتة؟

النوبة القلبية الصامتة من المشاكل الصحية الخطيرة، وأعراض النوبة القلبية شديدة لدرجة أن المرء يتعرف عليها ويسارع إلى المستشفى، لكن النوبة القلبية المصغرة مختلفة بعض الشيء، حيث يمنع الانسداد تدفق الدم الكافي إلى القلب، ما يعد سببا رئيسيا للوفاة في بعض الحالات.

لماذا النوبة القلبية الصامتة خطيرة؟

علامات النوبة القلبية الخفيفة تجعل الشخص يشعر بأنه مرهق بشكل اعتيادي ولا ينتبه سريعا إلى أنها نوبة قلبية، ما يؤخر الحصول على المساعدة الطبية.

علامات النوبة القلبية الصامتة يجب الحذر منها

ألم النوبة القلبية المصغرة يستمر أكثر من 10 دقائق

ضغط مزعج وألم في منتصف صدرك يدوم أكثر من بضع دقائق أو يختفي ويعود.

ألم أو انزعاج في أحد أو كلا الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة.

ضيق في التنفس مع أو بدون انزعاج في الصدر.

علامات أخرى مثل العرق البارد أو الغثيان أو الدوار.

كما هو الحال مع الرجال، فإن أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا عند النساء هو ألم الصدر أو الانزعاج.

لكن النساء أكثر عرضة إلى حد ما من الرجال للإصابة ببعض الأعراض الشائعة الأخرى، خاصة ضيق التنفس والغثيان وآلام الظهر أو الفك.

خدر مفاجئ أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.

ارتباك مفاجئ وصعوبة في التحدث أو الفهم.

صعوبة مفاجئة في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.

صعوبة مفاجئة في المشي، دوار، وفقدان التوازن أو التنسيق.

صداع شديد مفاجئ دون سبب معروف.

أعراض بداية نوبة قلبية كبيرة

تسمى النوبة القلبية المصغرة “احتشاء عضلة القلب غير الناجم عن ارتفاع ST”، في اللغة الطبية، ويحدث عندما يُسد جزئيًا الشريان الذي يمد القلب بالدم، وهذا يعني أنه إذا لم تتخذ الخطوات الصحيحة، فقد يتم انسداد الوريد تمامًا، وقد تحدث نوبة قلبية كبيرة.