اعرف الخط الأحمر ومنطقة اللا مساس عند كل برج| فيديو

كشفت هالة حافظ، خبيرة علم الأبراج والفلك، عن محظورات كل برج، والخط الأحمر المستحيل ومنطقة اللا مساس.

وقالت في لقاء مع موقع صدى البلد، أن كل برج تسيطر على شخصيته خطوط حمراء عدة، ويكره مولود الحمل الكذب والنفاق، وتسيطر على قائمة حظر علاقته مع أصحاب تلك الصفات.

وعن مولود الثور، يعد الخط الأحمر عنده الخيانة والخداع، أما الجوزاء فتعد علاقاته الشخصية وقرارات حياته هي الخط الأحمر.

وتابعت أن مولود السرطان منطقة اللا مساس عنده عائلته وأولاده وكل محيطه، أما مولود الأسد عزة نفسه وكرامته لا يسمح بالاقتراب منها.

ومولود العذراء لا يسمح بتعرضه لإي شيء يعيق استقراره المادي، ومولود الميزان يختلف في ذلك، براحة البال وطمانينته.

وعن مولود العقرب، تعد كرامته منطقة اللا مساس، على عكس القوس حريته واستقراره، ومولود الجدي هيئته وشكله الخارجي، اما الدلو فاولاده الخط الأحمر، واخيراً الحوت كسر قلبه هي نقطة الخطر.