مش صاحبك.. علامات تشير إلى أن صديقك في العمل هو عدوك

هناك دائمًا ذلك الزميل الذي يكون لطيفًا جدًا أمامك ولكنه يطعنك في اللحظة التي تستدير فيها، قد يكون صديق العمل الذي يحاول أن يكون ودودًا وأن يكون في صفك، لكنه يحاول تخريب منصبك في مكان العمل عن طريق الثرثرة أو نشر الشائعات عنك خلف ظهرك.

فيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أن صديقك في العمل هو في الواقع عدوك.

يتحدثون عنك

إذا كان صديقك في العمل دائمًا ما يتحدث عنك أو يشارك معلوماتك الشخصية مع الآخرين، فهذه علامة حمراء، يُظهر هذا السلوك أنه ليس لديهم مصلحتك الفضلى في قلبهم وربما يحاولون تقويضك.

يأخذون الفضل في عملك

قد تلاحظ أن صديقك في العمل قد يحصل باستمرار على الفضل في عملك أو أفكارك، إنها علامة على أنهم ربما يحاولون تخريبك، هذا السلوك ليس غير أخلاقي فحسب، بل يمكن أن يضر أيضًا بآفاق حياتك المهنية، سيحاولون تولي منصبك.

ينتقدونك

في حين أن النقد البناء يمكن أن يكون مفيدًا، إذا كان صديقك في العمل ينتقدك باستمرار أو يحبطك، فقد يكون ذلك علامة على أنه ليس صديقك حقًا.

النقد المفرط هو سمة سلبية وسامة للغاية، قد ينتهي بك الأمر إلى الشك في نفسك وقدراتك.

يستبعدونك

إذا كان صديقك في العمل يحاول باستمرار استبعادك من الاجتماعات أو الأحداث المهمة، فقد يكون ذلك علامة على أنه يحاول الحد من فرصك، قد تمنعك أيضًا من تسلق سلم النجاح في حياتك المهنية، قد تشعر بالعزلة عن زملائك في العمل وفي بيئة عملك.

يسيئون إلى زملائك الآخرين

إذا كان صديقك في العمل دائمًا يوجه كلامًا سيئًا لزملائك الآخرين أو يحاول إزعاجك، فهذه علامة على أنهم ربما يحاولون خلق صراع وزرع بذور الشك، يمكن أن يؤدي هذا السلوك إلى الإضرار بعلاقاتك مع الزملاء الآخرين والإضرار بسمعتك.

المصدر: timesofindia