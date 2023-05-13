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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمع قواقع من ترعة السلام بسيناء لاكتشاف بؤر الإصابة والقضاء على الأمراض

جمع القواقع من ترعة
جمع القواقع من ترعة السلام بقاطيه

تواصل وحده القواقع بمركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، جهودها في جمع قواقع من شاطئ  ترعة السلام ، للقيام بفحصها ،  فى إطار خطة مصر 2024م.،  للقضاء على الأمراض المتوطنة ، ورؤية وزارة الصحة والسكان للقضاء على البلهارسيا ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة،  وتكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ سمال سيناء.

وقال الدكتور طارق محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، ان الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بوزارة الصحة تنفذ خطة للقضاء على البلهارسيا والفاشيولا بحلول  2024م.، تحت اشراف الدكتورة اماني الحبشي مدير الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة وتعليمات الدكتورة عفاف محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بوزارة الصحة .

و أضاف أن الدراسة تهدف إلى كشف ومعرفة معدلات الإصابة بالبلهارسيا ،وعلاج الحالات المصابة منها ، طبقا لرؤية وزارة الصحة التي تسعى  إلى اكتشاف بؤر الإصابة ، بالإضافة إلى علاج المجاري المائية الملامسة لتلك البؤر، في المناطق الني تمر بها ترعة السلام بإشراف مباشر من الوزارة وفرق المديرية.

 

 فحص المجاري:

 

 ولفت  أن إدارة مكافحة القواقع  تقوم بعمل فحص للمجارى المائية بتلك المناطق  للبحث عن القواقع الناقلة البلهارسيا والفاشيولا وعلاج المصاب منها  ، مما يساهم في تحقيق اهداف الدراسة ووصول الخدمة لجميع المستهدفين..حيث تستمر فعاليات المسح الميداني  حتي ٢٠ مايو الجاري .

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