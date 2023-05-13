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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح: 499 طالبا يؤدون الامتحانات التكميلية للإعدادية أمام 10لجان حتى الخميس

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن الامتحانات التكميلية الشهادة الإعدادية انطلقت اليوم حيث أدى 499 طالبا الامتحان التكميلي موزعين على 10 لجان على مدار الأسبوع حتى يوم الخميس المقبل مشيرا أن هؤلاء الطلاب تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول لظروف قهرية.

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وأوضح شحاتة أن الطلاب أدوا امتحان اليوم الأول في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف فقط حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والورقة الامتحانية جيدة الطباعة ومطابقة للوزن النسبي بما يشمل كافة أجزاء منهج التيرم الأول.


وأضاف وكيل الوزارة أن تعليم مطروح أعد مركز رئيسي لتوزيع أسئلة الشهادة الإعدادية خاصة بالامتحان التكميلي وامتحان الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه السبت المقبل الموافق العشرين من مايو الجاري وذلك على غرار مركز توزيع أسئلة الفصل الدراسي الأول.

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