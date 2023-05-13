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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني بشأن صعوبة شروط التحاق الطلاب القادمين من السودان بالجامعات المصرية

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى وزير التعليم العالى، بشأن صعوبة شروط التحاق الطلاب القادمين من السودان بالجامعات المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه وردت إلينا العديد من الشكاوى بشأن العقبات الى تواجه الطلاب المصريين القادمين من السودان والتحاقهم بالجامعات المصرية، حيث اشترطت وزارة التعليم العالى بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا فصل دراسي على الأقل بنجاح أو عام دراسي كامل وفق نظام الساعات المعتمدة بنجاح حتى العام الدراسي الحالي 2022/2023 وقدموا إثبات قيدهم بالجامعات السودانية ، سيسمح لهم بالتقدم إلى الفرقة الأولى في الكليات المناظرة لو كانت الجامعات المُسجلين بها في الخارج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ( ضرورة تقديم شهادة التحركات -الوثائق الأخرى).

وأكمل هشام الجاهل أن هناك صعوبة في الحصول على شهادة التحركات، حيث وردت إلينا الكثير من الاستغاثات من الطلاب المصريين بالجامعات السودانية بشأن صعوبة الحصول على شهادة التحركات بما يعني استحالة التحاقهم بالجامعات في مصر مما يؤثر على مستقبلهم العلمي وتفويت الفرصة عليهم للالتحاق بالدراسة بالجامعات المصرية.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالى بالتيسير على الطلاب القادمين من السودان، والسماح لهم بالقيد دون التقيد بضرورة احضار شهادة التحركات والاكتفاء بشهادة القيد فقد تسهيلا على أبنائها الطلاب.

السودان مجلس النواب وزير التعليم العالي النائب هشام الجاهل الجامعات السودانية

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