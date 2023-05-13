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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمة لـ 1400 مواطنا في قافلة القصبي شرق المجانية بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية القصبي شرق، التابعة لمدينة صان الحجر، بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه إشتملت القافلة على ١٤ عيادة، بها ١٢ تخصص طبي هم "الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات الباطنة والأطفال، لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٤٣٣ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٦ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

أعمال التطهير والتعقيم الاجراءات الوقائية الأماكن النائية الجراحة العامة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيسى رئيس الجمهورية

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