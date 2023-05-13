عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح: لم نستقبل أي شكاوى بشأن امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح تتابع العملية الامتحانية لصفوف النقل بالمدارس (عام/ فني).

تعليم مطروح: طالبتان يحققان المركز الثاني في مسابقة مناهضة التدخين جمهوريا

وكيل تعليم مطروح: ضبط 4 طالبات بالصف الأول الثانوي يقمن بالغش


وأضاف أن امتحانات اليوم سارت في وضعها الصحيح بانضباط والتزام من كافة المشاركين في العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة.

 وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إلىأنه لم ترد أي شكوى من الطلاب وأولياء الأمور بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح قد تفقد لجان امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والثانوية والامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية بإدارة النجيلة غرب المحافظة.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق فترة واحدة لمدة ساعة ونصف واللغة الفرنسية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، كما أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي بداية امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية فترة واحدة، كذلك أدى طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادة العلوم فترة واحدة لمدة ساعة ونصف.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول لأسباب قهرية امتحان اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف والتي ستستمر على مدار الأسبوع حتى الخميس المقبل.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

مستمرة بجميع الفروع وأون لاين .. تعرف على أعلى عائد لشهادات البنك الأهلى .. خدمات

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

2000 جنيه للجرام.. التموين: انخفاض أسعار الذهب محليا بعد قرار الإعفاء الجمركي

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

فخر أفريقيا.. الأهلي الخامس عالميا.. وقفزة تاريخية لبيراميدز في تصنيف الأندية.. شاهد

ترشيحاتنا

تفاصيل إطلاق 40 رشقة صاروخية على مستوطنات غلاف غزة

الصحة: تفعيل بروتوكول متابعة الدرن في 116 مركز غسيل كلوي بـ 7 محافظات

33 شهيدا بينهم 6 أطفال.. القصف الإسرائيلي يتواصل لليوم الخامس على غزة

موجة استثنائية.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة والذروة في هذا الموعد

أبو مازن يصل نيويورك للمشاركة في إحياء الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني

الطماطم تبدأ من 3 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة السبت 13 مايو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 5 أبراج شديدة التشبث باسم الرومانسية... أسباب صادمة وراء وفاة الفنان عبد الكريم عبد القادر.. سعر ساعة أنغام في الكويت

يا فرحة ما تمت.. مطالب بإعادة جوهرة التاج البريطاني المسروقة بعد تتويج الملك تشارلز

كولر يكتب نهايتهم| 3 لاعبين يرحلون عن الأهلي.. ومفاجأة زملكاوية لنجم الفريق

صدمة.. نهاية مرعبة لصديقتين قررتا إجراء عملية شد وشفط بتركيا

فيديو

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

وضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد| فيديوجراف

زلزال يضرب الذهب وتراجع كبير في سعر الجرام.. شاهد

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ