تعليم مطروح: لم نستقبل أي شكاوى بشأن امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح تتابع العملية الامتحانية لصفوف النقل بالمدارس (عام/ فني).



وأضاف أن امتحانات اليوم سارت في وضعها الصحيح بانضباط والتزام من كافة المشاركين في العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إلىأنه لم ترد أي شكوى من الطلاب وأولياء الأمور بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح قد تفقد لجان امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والثانوية والامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية بإدارة النجيلة غرب المحافظة.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق فترة واحدة لمدة ساعة ونصف واللغة الفرنسية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، كما أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي بداية امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية فترة واحدة، كذلك أدى طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادة العلوم فترة واحدة لمدة ساعة ونصف.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول لأسباب قهرية امتحان اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف والتي ستستمر على مدار الأسبوع حتى الخميس المقبل.