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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح: طالبتان يحققان المركز الثاني في مسابقة مناهضة التدخين جمهوريا

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع سير الامتحانات

صرح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ، إن الطالبتين مريم مسعد عزت توفيق، واروي طارق حمدي حققتا المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة جماعة مناهضة التدخين والمخدرات للمرحلة الإعدادية، والتي أجريت تقييماتها المركزية بمقر المركز الرئيسي للأنشطة الطلابية بالعجوزة ، والتي تشرف عليها الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة.

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وقدم شحاتة التهنئة للطالبتين الفائزتين ومدرسة العمدة طرام الإعدادية بنات وتوجيه عام التربية الاجتماعية والشئون التنفيذية مثمنا الإشراف المتميز والإعداد الجيد لتلك المسابقة العلمية والتي تأتي في إطار اهتمام الوزارة بإعداد جيل واع قادر على تحمل المسئولية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن هذا العمل يضاف لسلسلة نجاحات طلاب المحافظة في تحقيق التميز بكافة مسابقات الأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية مقدما الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح لدعمه المتواصل للطلاب وحرصه الدائم علي تذليل كافة العقبات التي تواجه المنظومة التعليمية.

وأضاف وكيل الوزارة ، أن تعليم مطروح يهدف إلى تعظيم الاستفادة من كافة الأنشطة بهدف صقل مهارات الطلاب وتكوين شخصيتهم والارتقاء بمهاراتهم من أجل إعداد جيل يمتلك الوعي الاجتماعي والقدرة المعرفية والمخزون الثقافي والتي تمكنه من مواكبة التطورات المعرفية والمعلوماتية الهائلة في الوقت المعاصر.

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