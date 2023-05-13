طلاب الإعدادية بالفيوم : اللغة العربية فى مستوى الطالب الأقل من المتوسط ...شاهد

آآخرلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم ، عن سعادتهم الغامرة بسهولة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية اليوم ، واكدوا بأن الامتحان جاء فى متناول الطالب الاقل من المتوسط وأن جميع الاسئلة سهلة والوقت مناسب .

يقول محمد احمد حمدى طالب بمدرسة الفيوم الاعدادية الحديثة بنيين بمدينة الفيوم ، الحمد لله بأن امتحان اللغة العربية ، جاء سهلا جدا ولم توجد اى شكوى لأى طالب داخل اللجان ، والامتحان كان تحت المتوسط ايضا ولا توجد تكات والتعبير جاء عن موضوعات عن حب الوطن والنحو جاء سهل جدا والإعراب تراكمى والوقت كان مناسبا ، والتربية الدينية كانت أسئلتها سهلة جدا وفى مستوى الطالب العادى

طلاب الشهادة الاعدادية بالفيوم

الامتحان فى متناول الطالب العادى

ويضيف عمرو خالد طالب مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة، الامتحان كان سهل والوقت كافى للاجابة على كافة أسئلة الامتحان ، وفى متناول الطالب العادى .

ويقول سيد محمود طالب بمدرسة التوفيق الاعدادية : بان الامتحان كان سهل جدا وفى مستوى الطالب الاقل من المتوسط أيضا ، وقمت وزملائى بحل جميع الاسئلة ، دون اى صعوبة .

من جانب آخر تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بعدد من اللجان، للوقوف على مدى انتظام اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

شملت الجولة تفقد لجنة مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة للتعليم الأساسي، والتي تضم 23 لجنة بإجمالي 457 طالب من مدارس العلياء، والرواد، والإسلامية، وزهراء الأندلس، ولجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة للتعليم الأساسي، والتي تضم 15 لجنة بإجمالي 310 طالب وطالبة من مدارس الشرق الأوسط، وسمارت، والمستقبل بايونير، ورسالة، والأورمان، حيث اطمأن المحافظ، على سير الامتحانات وانضباط العمل داخل اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

طلاب الشهادة الاعدادية بالفيوم عقب خروجهم من اللجان

تقديم الإرشادات اللازمة

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ، مشيراً إلى ضرورة تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم.

من جانبها، أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغ 64215 طالب وطالبة، موزعين على عدد 259 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة المدرسة الإعدادية المهنية، ومقرها مدرسة السلام الإعدادية المهنية، بإجمالي عدد 72 طالب، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة، بشكل فوري.

وأضافت، أنه تم التشديد على مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والتعامل الهادئ مع الطلاب داخل اللجان، ومع أولياء الأمور خارج اللجان، وتنفيذ التعليمات المستديمة الخاصة بتأمين الامتحانات، وكذا التأكيد على توفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان، وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باستخدام التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش والتجاوز.

الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية، قد انطلقت صباح اليوم السبت 13 مايو، بمادة اللغة العربية، وتختتم يوم الخميس المقبل 18 مايو بامتحان مادة العلوم.

IMG20230513133631

IMG20230513133632