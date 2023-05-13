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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كولر يكتب نهايتهم| 3 لاعبين يرحلون عن الأهلي.. ومفاجأة زملكاوية لنجم الفريق

كولر
كولر

حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسماء عدد من اللاعبين الذين سيرحلون بنهاية الموسم الجاري استعدادا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

النادي الاهلي 

3 لاعبين يرحلون عن الاهلي

وأعطى كولر الضوء الأخضر لرحيل ثلاثة لاعبين، وعلى رأسهم البرازيلي برونو سافيو الذي ابتعد تمامًا عن المشاركة في المباريات مع المدير الفني السويسري.

وأبدى المدير الفني للفريق الأحمر، رغبته في رحيل شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا السابق لعدم اقتناعه بقدراته في خط الهجوم.

واستقر على رحيل أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق، الذي ابتعد عن المشاركة في المباريات مع كولر، إلا أن إدارة الأهلي لم تحسم أمر أشرف حتى الآن.

كولر يطلب التعاقد مع خليفة لأفشة

استقر مسؤولو النادي الأهلي على التعاقد مع خليفة لمحمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخرج أفشة من حسابات السويسري مارسيل كولر، في معظم مباريات الموسم الجاري.

ويأتي قرار استبعاد أفشة من تشكيل الأهلي الرسمي بسبب ضعف مستواه الفني، وعدم إعجاب المدير الفني بمستواه، مما دفعه للبحث عن بديل لهذا المركز.

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أفشه يقترب من الزمالك ويستعد للرحيل

أعلن الإعلامي محمد شبانة عن مفاجأة بشأن محمد مجدي قفشه نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

واكد شبانه في تصريحات عبر برنامج “ من الاخر ”أن عقد افشه مع الأهلي سينتهي بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق بدءا من يناير المقبل".

واضاف شبانة أن بعض وكلاء اللاعبين عرضوا علي الزمالك ضم أفشه في صفقة انتقال حر خاصة لأن اللاعب لا يشارك مع الأهلي بشكل منتظم و من الواضح عدم قناعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق به

واضاف أن الزمالك حاليا يدرس امكانيه ضم اللاعب خاصة وأنه سيكون إضافة كبيرة للفريق. 

وتابع أن قيمة صفقة أفشه ستكون مرتفعه للغاية ولكن الزمالك قادر على ضمه.

الاعب افشه

الأهلي يفوز على الترجي بثلاثية نظيفة

فاز الأهلي على الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في تونس.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

من المقرر أن تقام المباراة الثانية في القاهرة على ملعب "استاد القاهرة" مساء الجمعة المقبلة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيلعب الفائز من موقعة الأهلي والترجي ضد الفائز من الطرف الثاني بين الوداد البيضاوي المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي.

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كولر يوجه طلباً لجماهير الأهلي ..تعرف عليه

3 لاعبين يرحلون عن الاهلي مارسيل كولر كولر يطلب التعاقد مع خليفة لأفشة خليفة لأفشة أفشه يقترب من الزمالك أفشه يقترب من الزمالك ويستعد للرحيل الأهلي يفوز على الترجي بثلاثية نظيفة موعد مباراة الاهلي والترجي التونسي

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