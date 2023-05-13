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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علاء وحيد: هدف الأهلي الثالث في الترجي نموذج يدرس لكيفية الهجمة المرتدة

فوز الاهلى على الترجي
فوز الاهلى على الترجي التونسي

علق علاء وحيد عضو مجلس إدارة والمتحدث السابق للنادي الإسماعيلي على فوز الأهلي  على الترجي بالقول : مبارة ناجحة جدا والأهلي هو الممثل الوحيد للكرة المصرية فى البطولات الأفريقية  بعد خروج كل الفرق المصرية المشاركة، والأهلى ستطاع فى مبارة أمس الفوز بأقل مجهود.
وأكد "وحيد" خلال لقائه بالإعلامية " لميس سلامة" ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدي البلد" أن فوز الأهلى على الترجي التونسي كان مؤكدا سواء بوجود جمهور أو بدون جمهور، والأهلى تمكن من معرفة مفاتيح الفوز على الترجي، معلقا أن الماتش " تكتيكي" فى المقام الأول مضيفا أن لاعيبة الأهلي بذل أقصي ما لديه من جهد  لتحقيق الفوز.

3 أهداف فى معلب الخصم

وأضاف علاء وحيد، أن الهدف الثالث للأهلي الذي أحرزه كهربا  نموذج يدرس لكيفية الهجمة المرتدة، مشيرا إلى أن الأهلى وضع أقدام ثابتة فى مبارة النهائي، لأن الفوز بـ 3 أهداف فى ملعب الخصم يعتبر مكسبا كبيرا مع ظروف معاكسة كثيرة  وأمطار غزيرة خاصة وملعب رادس من الملاعب المخيفة.

 

البطولات الأفريقية الترجي كهربا كيفية الهجمة المرتدة ملعب رادس 3 أهداف فوز الأهلي الفرق المصرية

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