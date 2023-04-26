اتحاد الكرة يعلق على تأجيل مباريات الدوري واستمرار الأهلي وبيراميدز في البطولات الأفريقية

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات، إن الحديث عن المؤجلات لن ينتهي ويتكرر كل موسم.

وتابع عامر حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامة عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" هناك أربعة أندية شاركت في بطولات افريقيا وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر ".

وأضاف:" الأمور كانت تسير بشكل جيد جداً حتى كأس العالم للأندية ومشاركة الأهلي، اضطررنا للقيام بتعديلات في جدول المباريات وكان من ضمن تلك المؤجلات نهائي كأس مصر".

وأكمل:" بالإضافة أن الأهلي مستمر حتى الآن في افريقيا وكذلك بيراميدز في الكونفدرالية، فيوتشر والزمالك لم يحالفهما التوفيق ولكن شاركا في المجموعات وهذا تسبب في تأجيل عدد كبير من المباريات ".

واستطرد عامر حسين:" الكونفدرالية مواعيدها كانت بتكون محددة ولكن في تغيير في توقيتات دوري الأبطال الفترة الجاية وهذا سيتسبب في اختلاف مواعيد مباريات جديدة في حالة استمرار الأهلي وبيراميدز ونتمنى لهما بكل تأكيد التوفيق فهما ممثلان الكرة المصرية ".

وتابع :"الأندية التي لا تشارك في البطولات الافريقية تخوض مباريات أكثر من الأندية المشاركة في البطولات الافريقية".

وأختتم:" في حالة خوض الأندية التي لا تشارك في افريقيا مبارياتها كل ثلاثة أيام دون النظر للمشاركين في البطولات الافريقية، سيكون هناك على الأقل 10 أو 11 مباراة مؤجلة للمشاركين في البطولات القارية ".