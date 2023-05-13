الغزاوي يشدد على توفير احتياجات الفرق المشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية

حرص محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات»، التي تقام في ضيافة النادي، على متابعة غرف عمليات البطولة التي تعمل على مدار الساعة لتوفير جميع الخدمات اللازمة لكل الفرق والوفود المشاركة.

واطمأن الغزاوي على آخر المستجدات فيما يتعلق بملفات الإقامة والانتقالات والخدمات الطبية وتوفير احتياجات الوفود المشاركة.

تلقى رئيس اللجنة العليا المنظمة تقارير مفصلة عن تقييم المرحلة الأخيرة من البطولة، وكذلك اطمأن على توافر احتياجات مسؤولي الاتحاد الإفريقي ولجانه المختلفة، خلال المباريات التي تقام على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.

وشدد عضو مجلس الإدارة على ضرورة استمرار العمل بكل جد حتى نهاية البطولة، مشيدًا بالمجهود المبذول من الجميع، وأن ذلك ليس غريبًا على قطاعات النادي التي تثبت دومًا قدرتها على استضافة كافة البطولات والفعاليات.