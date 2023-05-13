بحضور سفير الفاتيكان.. محافظ أسيوط يقدم العزاء في الأنبا كيرلس وليم

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم السبت، مراسم صلاة جنازة الانبا كيرلس وليم المطران الشرفى لايبارشية أسيوط للاقباط الكاثوليك، والذي توفى ، يوم الخميس ، بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء ، بحضور رئيس الأساقفة المونسنيور نيقولاس هنري سفير دولة الفاتيكان بمصر وممثل الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك، و الأنبا "دانيال لطفي" مطران ايبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك والآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر وذلك بكاتدرائية "أم المحبة الالهية" للاقباط الكاثوليك بمدينة أسيوط .



كما شهد مراسم صلاة الجنازة الانبا يوأنس اسقف ايبارشية اسيوط للاقباط الارثوذوكس، والنائب علاء سليمان عضو مجلس النواب، والنائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، و الشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتورة مروة كدوانى مقررة المجلس القومى للمرأة بأسيوط ، وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات باسيوط ، وصمويل باقي صدقة عضو المجلس الانجيلي العام للطائفة الانجيلية بمصر ، ونائب رئيس سنودس النيل الانجيلي، وعدد من قساوسة كنائس الايبارشيات ومجمع الآباء الكهنة ومجمع الآباء الرهبان والخدام وأسرة المتنيح وشعب الكنيسة والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

حيث ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمشاركة السفير البابوي بمصر، رئيس الأساقفة نيقولاس هنري صلاة الجنازة لمثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بمشاركة الآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر ،موجها الشكر لمحافظ أسيوط وكافة القيادات التنفيذية والدينية والشعبية على مشاركتها صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء فى نيافة الانبا كيرلس وليم .

وقدم محافظ أسيوط واجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل وللانبا ابراهيم اسحق والانبا دانيال لطفى وجميع أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط ولجميع شعب الكنيسة ، مؤكدًا أن الفقيد الراحل كان محباً للجميع وله دوره الوطني في نشر روح المحبة والتسامح وعدم الفرقة بإعتباره نموذجًا للوطنية المخلصة ورمزًا من رموز الوطن المخلصين لعب دورهًا هامًا في تفعيل دور الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط في المشاركة المجتمعية ،وكان دمث الخلق وله مواقفه الحكيمة والوطنية التى انحاز فيها للوطن.

ولفت إلى أننا جميعا شركاء في وطن واحد تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سوياً الأفراح والأحزان كنسيج واحد داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

كانت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر قد اعلنت يوم الخميس نياحة نيافة الأنبا كيرلس وليم المطران الشرفى لايبارشية أسيوط للاقباط الكاثوليك ، كما اقيمت مراسم إلقاء نظرة الوداع، وصلاة القداس الإلهى ، والجنازة بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بمدينة أسيوط .

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