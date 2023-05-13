الفرق بين ترتيب النزول والمصحف في القرآن؟ دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما هو الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف في القرآن العظيم؟

وقالت دار الإفتاء، إن جمهور العلماء على أن ترتيب المصحف -أي ترتيب السور- وترتيب النزول أمرٌ توقيفيٌّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشارت إلى أن هناك من يقول: إن ترتيب النزول توقيفيٌّ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مُنجَّمًا فيقول لأصحابه وكتبة وَحْيِهِ أن يضعوا هذه الآية في المكان كذا من سورة كذا، واجعلوا هذه السورة بعد سورة كذا، أما ترتيب المصحف فبعضه توقيفي وبعضه اجتهادي.

