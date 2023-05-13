نيوكاسل يسقط في فخ التعادل أمام ليدز بالدوري الإنجليزي

سقط فريق نيوكاسل يونايتد في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة ٣٥ من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليدز بالهدف الأول في الدقيقة ٧ عن طريق لاعبه اوك إيلنج، ثم أضاع باتريك بامفورد فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٢٨ من ركلة جزاء.

وسجل كالوم ويلسون هدف التعادل في الدقيقة ٣١ من ركلة جزاء لصالح نيوكاسل.

وأضاف فريق نيوكاسل الهدف الثاني في الدقيقة ٦٩ عن طريق لاعبه كالوم ويلسون من ركلة جزاء أيضا.

وتعادل ليدز في الدقيقة ٧٩ عن طريق راسموس.

وشهدت المباراة حصول جونيور فيربو، لاعب ليدز على بطاقة حمراء في الدقيقة ٩٠+١.

وبهذه النتيجة، فقد فريق نيوكاسل يونايتد نقطتين في صراع المراكز المشاركة في دوري أبطال أوروبا برصيد ٦٦ نقطة، بفارق ٤ نقاط فقط عن ليفربول الذي يأتي في المركز الخامس برصيد ٦٢ نقطة، بينما يأتي فريق ليدز يونايتد في المركز ١٩ برصيد ٣٠ نقطة.