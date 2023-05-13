صور متداولة لزواج إيلون ماسك من الروبوت كتانيلا.. ما حقيقة الأمر؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، صور المدير التنفيذي لموقع تويتر وشركة تسلا، إيلون ماسك، وهو يتراقص مع روبوت مصممة على هيئة سيدة.

وادعى ناشرو الصور أن "إيلون ماسك يعلن عن الزوجة المستقبلية كتانيلا، وهي أول روبوت قام بتصنيعه وصمم خصيصًا بالذكاء الاصطناعي بشخصية ومواصفات الأنثى اللي بيحلم بيها وهي غير موجودة في أي شخص طبيعي".

حقيقة زواج إيلون ماسك من روبوت

بالبحث عن حقيقة الصور تبين أنها مفبركة، حيث أثبت البحث العكسي أن ليس لها أي أصل حقيقي، ومصممة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي "AI".

وبفحص الصور، تظهر الكثير من الاختلافات والأمور غير الطبيعية، ومنها اختلاف لون شعر الروبوت وملامحه من صورة لأخرى، ونظرات إيلون ماسك والروبوت غير منتظمة وغير موجهة في اتجاهها الطبيعي.

كما يظهر أيضًا إيلون ماسك في إحدى الصور المفبركة ببطن ضخمة وجسد مترهل على عكس هيئته الحالية، التي ظهر بها في آخر فيديو نشره على حسابه الرسمي على تويتر في 1 مايو 2023، ويعود ليظهر في صورة أخرى من الصور المفبركة بقوام ممشوق، ودون أي ترهلات جسدية.

لماذا انتشرت صور إيلون ماسك؟

ويستند ناشرو الصور المفبركة إلى إعلان "ماسك" في أكتوبر 2022، عن نموذج أولي لروبوت من إنتاج شركة تسلا شبيه بالبشر، ولكن هذا النموذج كان يسمى بـ "أوبتيموس"، وليس "كتانيلا".

كما أن هذا النموذج كان مخطط الانتهاء منه في غضون من ثلاث إلى خمس سنوات، ولم يمر سوى سبعة أشهر فقط عن النموذج الأولي، وقال وقتها ماسك: "أعتقد أن أوبتيموس سيكون أمرًا لا يُصدق في غضون خمس أو 10 سنوات".

كما لم يعلن ماسك أو شركة تسلا عن أي تقدم بهذا الشكل في خطة صناعة الروبوت الجديد، ولم تظهر تلك الصور المفبركة على أي من حسابات "إيلون" أو شركته الرسمية.

صور الذكاء الاصطناعي المفبركة

تأتي صور إيلون ماسك المفبركة أو المصنوعة بالذكاء الاصطناعي بالتزامن مع انتشار صور عدة خلال الفترة الأخيرة تم تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي ومنها صور الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا.

ظهر تشارلز خلال الصور وهو يرقص وسط مجموعة من السيدات على أحد الشواطئ، مع تعليق "احتفال بعد مراسم التتويج".

بالبحث عن الصور تبين أنها أيضا مفبركة وتم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي وليست حقيقية، حيث تبدو الألوان مصطنعة وغير طبيعية، وظهرت بعض الأجسام الواردة في الصور بشكل مطمس وباهت.

وشهد السبت 6 مايو 2023، مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكًا على المملكة المتحدة، ولم تنشر الحسابات الرسمية للعائلة الملكية أي مظاهر احتفال للملك بعد مراسم التتويج.