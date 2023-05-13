تدمر الكبد.. اكتشف أضرار القرنفل عند الاستخدام الخاطئ

يعد القرنفل من أكثر الأعشاب المفيدة لمختلف جهزة الجسم ويحسن وظائفها خاصة أن له قدرة كبيرة على طرد السموم وعلاج الكثير من الأمراض.

ورغم فوائد القرنفل العديدة، إلا أنه فى بعض الأحيان بصاب الاسا ببعض الاضرار نتيجة الاستخدام الخاطئ لذا نعرض لكم أبرزها وطرق الوقاية منها وفقا لما جاء فى موقع “pharmeasy. ”

وتشمل الآثار الجانبية للقرنفل الناتجة عن استنشاق مستخلصات القرنفل بشكل مستمر، الوذمة الرئوية النزفية والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والتهاب الجلد التماسي التحسسي المهني وتثبيط الجهاز العصبي المركزي.



قد يكون لزيت القرنفل المستخدم بجرعات منخفضة آثار جانبية مثل تفاعلات الحساسية النادرة والتهيج الموضعي والتهاب الجلد التماسي.



الأكل أو التعرض لكمية كبيرة يمكن أن يسبب إصابة الأنسجة ومتلازمة البداية الحادة للنوبات وتلف الكبد والكلى والغيبوبة.

امراض الكلي



قبل استخدام القرنفل أو أي عشب لفوائده الصحية ، تحدث إلى الطبيب عن الآثار الجانبية المحتملة المرتبطة باستخدامه و سوف يساعدك على تجنب الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.

الاحتياطات الواجب اتخاذها مع القرنفل:



للأطفال: يعتبر زيت القرنفل بجرعات أعلى من السم الخلوي (مادة تقتل الخلايا) ويسبب إصابة حادة في الكلى أو الكبد، لذلك يرجى اتخاذ الاحتياطات قبل إعطاء القرنفل للأطفال.

لا توجد بيانات كافية لاستهلاكها أثناء الرضاعة الطبيعية والحمل. لذلك ، استشر طبيبك قبل تناول القرنفل أو المنتجات المرتبطة بالقرنفل.



قبل استخدام القرنفل لأي من فوائده الصحية ، تحدث إلى الطبيب حول الاحتياطات والقيود المحتملة لاستخدام القرنفل

التفاعلات مع الأدوية الأخرى:

قد يزيد القرنفل من خطر النزيف أو يزيد من آثار العلاج بالوارفارين.

إذا كنت تتناول أدوية لأي مرض ، فتحدث إلى طبيبك حول التفاعلات المحتملة للأدوية مع الأعشاب والأدوية الأخرى، وسوف يساعدك على تجنب التفاعلات غير المرغوب فيها بين الأدوية والأعشاب.