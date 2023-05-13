لجنة من وزارة الرياضة تتفقد مراكز شباب القاهرة

بناءً علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قامت لجنة من الوزارة مكونة من الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وسام فاروق مدير عام أنشطة وفعاليات مراكز الشباب، الدكتور طارق عبد الموجود مدير عام الهيئات الشبابية؛ بزيارة ومتابعة عدد من مراكز شباب محافظة القاهرة.



تضمنت الزيارة الميدانية لمراكز شباب : الحى العاشر، مدينة نصر، حدائق القبة، سراى القبة، والاميرية؛ بناء علي تعليمات الوزير للوقوف على المشروعات والأنشطة بمراكز الشباب والمعوقات التشغيلية لها، ونهو الأعمال الإدارية والتنظيمية، وذلك وفق خطة أولويات المتابعات الميدانية بمراكز الشباب.

في هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة، ضرورة المتابعة المستمرة لمراكز الشباب لمعرفة مدى استفادة المواطنين من منشآت ومرافق مراكز الشباب، مشيرًا أن من أولويات خطة الوزارة تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، ووضع تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر بما فيها مراكز الشباب، وذلك اتساقًا مع إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى.

ولفت الدكتور أشرف صبحي، إلي أهمية القيمة المضافة لملف مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات وتقديم الدعم لها وتوفير كل الخدمات خدمة للنشء والشباب والمواطنين في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، حيث تم الإنتهاء من تطوير عدد كبير من مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فالرؤية المستقبلية للوزارة هي تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنويرية وخدمة مجتمعية حيث تم تطوير نسبة كبيرة من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.