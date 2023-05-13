دعاء السهو والنسيان في الصلاة.. تعرف عليه

قال الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النسيان من الطباع التي خلق الإنسان عليها.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن مشكلة النسيان تتفاقم مع الإنسان إذا استمر معه في الصلاة، ولهذا يبحث كثير من المسلمين عن دعاء يمنع النسيان والسهو في الصلاة.

وأشار عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن السهو والنسيان هو طبع بشري وليس فيه مشكلة مع الشخص أو يعد نقص فيه.

وذكر أن النبي الكريم قال في الحديث الشريف (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) كما أن النبي حصل له النسيان في صلاته ليعلمنا أن النسيان طبع بشري لا يؤثر على الصلاة.

وأكد أنه لذلك يجوز للإنسان المسلم أن يتوجه إلى الله بالدعاء وبأي صيغة أن يمنع عنه السهو والنسيان.

وأوضح، أن النسيان أو السهو لو حدث للمسلم في الصلاة فصلاته صحيحة ولا شئ عليه، ولكن عليه أن يأتي الركن الذي نسيه في الصلاة ويرجع إليه مباشرة فور تذكره، ولو زاد عن الصلاة في فعل ما، فعليه أن يأتي بسجدتين السهو بعد التسليم من الصلاة.