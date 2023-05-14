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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ فورد فوكاس فيس ليفت في مصر .. صور

فورد فوكاس فيس ليفت
فورد فوكاس فيس ليفت

شهدت السيارة فورد فوكاس فيس ليفت المقدمة داخل السوق المصري، بعد الزيادات السعرية خلال الايام الماضية، والتي قدرت بـ 35 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، وبذلك اصبح سعر الفئة الاولى يقدر بـ 840 ألف جنيه بدلاً من 805 آلاف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة فورد فوكاس فيس ليفت، واحدث اسعارها الرسمية بعد زيادات اول مايو 2023.

 فورد فوكاس فيس ليفت

المواصفات الفنية للسيارة فورد فوكاس فيس ليفت 

تعمل السيارة فورد فوكاس فيس ليفت بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات "جر أمامي"، تتضمل بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 151 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى قوة إجمالية بلغت 120 حصانا.

 

 فورد فوكاس فيس ليفت

ابعاد السيارة فورد فوكاس فيس ليفت 

 

  • الطول الكلي 4647 مم.
  • العرض الكلي 1825 مم.
  • الارتفاع الكلي 1471 مم.
  • عدد المقاعد 5.
 فورد فوكاس فيس ليفت

الاسعار الجديدة للسيارة فورد فوكاس فيس ليفت في السوق المصري 

 

فئة Trend 4d أوتوماتيك بسعر 840 ألف جنيه بدلاً من 805 آلاف جنيه.

فئة Connected 5d أوتوماتيك بسعر 860 ألف جنيه بدلاً من 825 ألف جنيه.

فئة Connected 4d أوتوماتيك بسعر 870 ألف جنيه بدلاً من 835 ألف جنيه.

فئة Titanium 4d أوتوماتيك بسعر 905 آلاف جنيه بدلاً من 870 ألف جنيه.

فئة Titanium 5d أوتوماتيك بسعر 900 ألف جنيه بدلاً من 865 ألف جنيه.

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