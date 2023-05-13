الصحة تكرم مؤسس وحدة الاستغاثة والحالات الإنسانية منال سالم |فيديو

‏قالت منال سالم مؤسس وحدة الإغاثة والحالات الإنسانية بوزارة الصحة والإسكان إنها سعيدة للغاية بعد تكريم وزارة الصحة لها عقب إحالتها للتقاعد وإنها مهما قالت كلام لن تستطيع أن تعبر عن مدى شكرها.

منال سالم

وتابعت منال سالم خلال لقائها في برنامج "مانشيت" مع الإعلامي "جابر القرموطي"، المذاع عبر فضائية "CBC"، إنها بدأت منذ 6 سنوات بفرد واحد والآن استطاعوا الوصول إلى فريق كامل، قائلة: "طول ما أنت بتخدم بقلب وبتعرف تكلم الناس بهدوء هيشعروا ان فيه حد معاهم ووراهم وده بيظهر جهود دولة وجهود الوزارة.

متابعة "إحرصوا على علاقتكم بالمرضى وهى طريقكم للنجاة".