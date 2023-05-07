وزارة الصحة تحذر: أعراض خطيرة لو ظهرت عليك توجه فورا للطبيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الأعراض المصاحبة لأمراض الجهاز الهضمي إذا ظهرت، عليك التوجه إلى الطبيب فورا وذلك لتوعية المواطنين،

بشان العادات السيئة التي يجب التوقف عنها لما لها من آثار سلبية على الصحة المواطنين.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين عند الشعور بهذه الأعراض بتجنب الحصول على العلاجات أو الوصفات التي تتم بين المواطنين وبعضهم البعض،

وحذرت إلى خطورة الحصول على المسكنات دون الرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة، أو عن طريق وصفات السوشيال ميديا، مؤكدة أن العلاجات لا تؤخذ من خلال مواقع التواصل الإجتماعى.



أسباب أمراض الجهاز الهضمي

متلازمة القولون العصبي.

الارتجاع المعدي المريئي.

التسمم الغذائي.

الإمساك أو الإسهال.



أعراض أمراض الجهاز الهضمي الشائعة

تمثلت هذه الأعراض في ما يأتي:

آلام وتشنجات في البطن.

الغازات الزائدة.

الانتفاخ.

أعراض أمراض الجهاز الهضمي الجلدية

في حال إصابة منطقة الشرج بالتهابات جلدية فإن الأعراض التي تُصاحبها هي كما الآتي:

حكة شديدة في المنطقة.

بروز زوائد لحمية.

البثور.

تقشرات جلدية.

تشقاقات نزفية في بعض الأوقات.

نصائح لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي



عدم الإفراط في تناول الحلويات والدهون النباتية

تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم جيدا

- مضغ الطعام جيدا

- شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول

- تجنب الإفراط في شرب المشروبات الغازية

- تناول الزبادي لأنها تحتوي على البكتريا النافعة

- ممارسة الرياضة المناسبة للحالة الصحية مثل المشي أو غيرها من الرياضة.