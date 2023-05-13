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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتربّص له ودهسه بـ نص نقل| السواق انتقم من جوز أخته قدّام الكل

نقل جثة
نقل جثة

شهدت قرية سندوة التابعة لمركز الخانكة بالقليوبية جريمة بشعة حيث قام سائق بدهس شقيق زوجته بسيارة نصف نقل بسبب خلافات عائلية.

تم تحويل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة وألقي القبض على المتهم، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال شهود العيان. 

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز، يفيد بتلقيه اشارة من المستشفى يفيد بوصول " رامى. م ع" جثة هامدة.


وانتقل على الفور مباحث المركز، وبالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين المجنى عليه و " تامر ع.ص" زوج شقيقته، وشقيقه " احمد ع.ص" منذ فترة وأثناء الحديث مع شقيقته فى أرض زراعية حدثت مشادة مع زوجها وحرر المجنى عليه ووالد المتهم محضرا بمركز الشرطة، وتم إخلاء سبيلهما فى اليوم الثانى.

ويوم الواقعة تربص المتهم للمجنى عليه وأثناء وجوده فى الشارع قام بدهسه بسيارة نصف نقل، تم نقل الجثة للمستشفى، والقبض على المتهم، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

القليوبية التصريح بالدفن الخانكة بالقليوبية الخلافات العائلية الخانكة

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