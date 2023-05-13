تعليق ناري من ميدو على خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

حقق فريق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة 27 من بطولة الدورى.

وكتب احمد حسام ميدو عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "مش عارف مين صنف محمد عادل واحدا من أفضل الحكام في مصر ..حكم عنده حسابات..جول الإسماعيلي الأول الكورة فاول ١٠٠ ال ١٠٠ لنداي وصبحي لازم ينطرد ضرب هاشم من غير كورة.. للأسف قرارات الحكم المهمة كلها غلط!!"

واختتم"مبروك للدراويش فوز مستحق 👏"



بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.