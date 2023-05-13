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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجنيه الذهب ينخفض 1000 جنيه.. اعرف الأسباب وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يستحوذ الذهب على اهتمام الكثير من المواطنين كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات. 

ومع بداية الحرب الروسية الاوكرانية  ارتفع الذهب أكثر من من مره ليكسر حاجز الـ 3000 جنيه للجرام عيار 21 وعاود في الانخفاض بعد قرار الحكومة باعفاء القادمين من الخارج ومعهم ذهب من الجمارك عليه، وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية هامة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين، نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

رصدت عدسة صدى البلد أسعار الذهب اليوم بعد انخفاضة .. في البداية قال ماهر محروس احد تجار الذهب بشارع شبرا: الذهب اليوم انخفض مقارنة بأمس موضحا أن الفترة الحالية تشهد حالة من التذبذب في اسعار الذهب، مشيرا الى ان حركة البيع والشراء كبيرة جدا علي السبائك الذهبية والجنيهات الذهب في الوقت الحالي مقارنة بالأوقات السابقة .

وأشار محروس إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 هو 2743 و عيار 21 هو 2400 جنيها وعيار 18 هو 2057 والجنيه الذهب 19200 موضحا أن الجنيه الذهب انخفض ألف جنيه ويزن 8 جرامات عيار 21 .

https://fb.watch/kvxPrCKHiP/

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