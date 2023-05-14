أستاذ تنمية بشرية: الجيل الحالي سيكون بلا عمل بعد 15 سنة إذا لم يؤهل نفسه

قال الدكتور أحمد قدوس، أستاذ التنمية البشرية وتطوير الذات، إن وظائف البحث العلمي مهددة بسبب الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الدكتور أحمد قدوس، أستاذ التنمية البشرية وتطوير الذات، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "المشاعر ستبقى المشكلة الوحيدة أمام التكنولوجيا، ولكن بعد عشرين سنة لو الشباب لم يطوروا من أنفسهم فلا يستطيعوا السداد أمام الآلة ".

وأشار الدكتور أحمد قدوس، أستاذ التنمية البشرية وتطوير الذات،: "الجيل الحالي سيكون بلا عمل بعد 15 سنة إذا لم يؤهل نفسه لتطورات الذكاء الاصطناعي".

