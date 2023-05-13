نجاح مشروع خريجين في الاعتماد على الطاقة الشمسية لري 70 فدانا بمطروح

عقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اجتماعا، لاستعراض شروط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في عامها الثاني علي التوالي وإمكانية مشاركة عدد من المشروعات البيئية الصديقة للبيئة بالواحة في المبادرة وتمثيل محافظة مطروح في مؤتمر المناخ cop 28 بدولة الإمارات.

جاء ذلك بحضور محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة وأحمد علي باغي سكرتير المركز، والمهندسة ابتهال أحمد مسؤول وحدة التنمية المستدامة وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة والمهندس محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية وممثلي إدارة تنمية القرية ومركز بحوث الصحراء والمكافحة الحيوية.



وتفقدت نائب محافظ مطروح والوفد المرافق لها مشروع شباب الخريجين بمنطقة عين زهرة والذي يعتمد على الطاقة الشمسية لري مساحة ٧٠ فدانا ومحطة الصرف الصحي ومشروع الغابة الشجرية والمقامة على 142 فدانا لمتابعة الانتهاء من المشروع مع أهميته وما يحققه من استفادة لأهالي الواحة.



وأشاد نائب محافظ مطروح بالأعمال التي تمت بأرض مشروع شباب الخريجين من زراعات نخيل وزرع وبعض الزراعات الأخرى كالأعشاب والنباتات الطبية والعطرية.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بأهمية نشر التوعية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية وجهود المحافظة في تعميم ثقافة المشروعات الخضراء وأهمية التكيف مع التغيرات المناخية.