عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح مشروع خريجين في الاعتماد على الطاقة الشمسية لري 70 فدانا بمطروح

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح تتفقد المشروعات الخضراء

عقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اجتماعا، لاستعراض شروط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في عامها الثاني علي التوالي وإمكانية مشاركة عدد من المشروعات البيئية الصديقة للبيئة بالواحة في المبادرة وتمثيل محافظة مطروح في مؤتمر المناخ cop 28 بدولة الإمارات.

جاء ذلك بحضور محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة وأحمد علي باغي سكرتير المركز، والمهندسة ابتهال أحمد مسؤول وحدة التنمية المستدامة وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة والمهندس محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية وممثلي إدارة تنمية القرية ومركز بحوث الصحراء والمكافحة الحيوية.


وتفقدت نائب محافظ مطروح والوفد المرافق لها مشروع شباب الخريجين بمنطقة عين زهرة والذي يعتمد على الطاقة الشمسية لري مساحة ٧٠ فدانا ومحطة الصرف الصحي ومشروع الغابة الشجرية والمقامة على 142 فدانا لمتابعة الانتهاء من المشروع مع أهميته وما يحققه من استفادة لأهالي الواحة.


وأشاد نائب محافظ مطروح بالأعمال التي تمت بأرض مشروع شباب الخريجين من زراعات نخيل وزرع وبعض الزراعات الأخرى كالأعشاب والنباتات الطبية والعطرية.


يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بأهمية نشر التوعية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية وجهود المحافظة في تعميم ثقافة المشروعات الخضراء وأهمية التكيف مع التغيرات المناخية.

 

 

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات واحة سيوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

خالد الغندور يصب غضبه على التحكيم بعد خسارة الزمالك

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

ترشيحاتنا

هل تستمر سطوته على تركيا؟.. تعرف على أردوغان الراديكالي والمصلح والبراجماتي|تفاصيل

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

مفيش تعويم وتباطؤ التضخم وتثبيت الفائدة.. 3 مفاجآت بشأن الاقتصاد المصري

ملفوف في بطانية.. العثور على طفل حديث الولادة بالمنوفية| صور

ناصر كنعاني الأبرز.. من سيكون سفير إيران بالسعودية؟

غاز مجاني وزيادة رواتب.. هل تزيد وعود أردوغان من تفوقه في انتخابات الغد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

أفخم فستان زفاف.. 50 ألف قطعة كريستال

بفستان لافت.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها

بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ