لقيت مصرعها داخل منزلها بسبب اشتباكات السودان.. من هي شادن حسين؟ فيديوجراف

وفاة شادن حسين.. تقارير سودانية أفادت بمقتل الفنانة الشابة شادن محمد حسين، الشهيرة بـ شادن حسين متأثرة برصاصة طائشة داخل منزلها خلال اشتباكات السودان الدائرة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.

وفاة شادن حسين

الفنانة السودانية شادن حسين تعد من الفنانات اللاتي يحظين بشعبية كبيرة داخل السودان؛ كونها واحدة من المطربات اللاتي يقدمن الفن السوداني بأكثر من لون مختلف.

اقرأ أيضًا: طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

للمزيد حول تفاصيل وفاة شادن حسين خلال اشتباكات السودان بين الجيش وميليشيا الدعم السريع ورد الفعل على السوشيال ميديا، شاهد الفيديوجراف التالي: