عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لقيت مصرعها داخل منزلها بسبب اشتباكات السودان.. من هي شادن حسين؟ فيديوجراف

شادن حسين
شادن حسين

وفاة شادن حسين.. تقارير سودانية أفادت بمقتل الفنانة الشابة شادن محمد حسين، الشهيرة بـ شادن حسين متأثرة برصاصة طائشة داخل منزلها خلال اشتباكات السودان الدائرة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع. 

وفاة شادن حسين 

الفنانة السودانية شادن حسين تعد من الفنانات اللاتي يحظين بشعبية كبيرة داخل السودان؛ كونها واحدة من المطربات اللاتي يقدمن الفن السوداني بأكثر من لون مختلف.

اقرأ أيضًا: طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

للمزيد حول تفاصيل وفاة شادن حسين خلال اشتباكات السودان بين الجيش وميليشيا الدعم السريع ورد الفعل على السوشيال ميديا، شاهد الفيديوجراف التالي:

شادن حسين وفاة شادن حسين السودان اشتباكات السودان الدعم السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

في أمان الله ورحمته.. أبو العينين ينعى شقيقه: سلاما لروحك الطاهرة

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

ننشر الصور الأولى لحريق هائل بمعرض شباب مصر في بني سويف

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

موضوعات متعلقة

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

زلزال يضرب إثيوبيا.. ماذا يحدث لـ سد النهضة؟

الزمالك وبروكسي.. ماذا قال الحكم عن عدم احتساب ركلتي جزاء ضد الأبيض؟

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

ترشيحاتنا

القوى العاملة تكشف أبرز جهودها المقدمة لذوي الهمم.. فيديو

قوات الاحتلال تحتجز وتعتدي على شابين خلال مواجهات في نابلس

تقديم الخدمة بسهولة ويسر.. تفاصيل تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي |فيديو

الخميس المقبل.. كورال هارموني عربي لجامعة عين شمس يحيى بساقية الصاوي

١٠ آلاف مشجع.. مفاجأة في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

زيلينسكي يتحدث عن هزيمة "لا رجعة فيها" لروسيا خلال هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها

قبل وبعد العملية.. امرأة تثير الجدل بفقدانها 40% من الوزن وتكشف مفاجأة صادمة

شكله مختلف.. شاهد فستان أصالة على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

هل سيستمر تراجع أسعار الذهب؟ وزارة التموين تجيب

فيديو

لقيت مصرعها داخل منزلها بسبب اشتباكات السودان.. من هي شادن حسين؟ فيديوجراف

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ضربات متتالية لـ أسعار الذهب.. والجنيه يتعافى أمام الدولار

معلّم كالأب.. طالبات هندسة الأزهر يكرّمن أستاذهن بهذه الطريقة والأخير يرد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ