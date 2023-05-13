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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن قرارات محمد عادل فى مباراة الزمالك والإسماعيلي

صدى البلد

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن محمد عادل حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي، ارتكب عدة أخطاء كبيرة خلال اللقاء.

وأضاف جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "الهدف الأول للإسماعيلي غير صحيح، واستدعاء الفيديو له كان صحيح وعليه كان يتم إلغاء الهدف لارتكاب خطأ ضد مدافع الزمالك".

وتابع الحكم الدولي السابق: "الإسماعيلي استحق ركلة جزاء ضد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، وكان يستحق إنذار، وكان لا بد استدعائه من جانب تقنية الفيديو لاتخاذ قرار".

وأضاف جهاد جريشة: "الزمالك لا يستحق ركلة جزاء في لمسة يد لمدافع الإسماعيلي بعد مطالبة لاعبيه باحتسابها، ومحمد عادل كان مستواه متواضع".

واختتم: "محمد عادل من أفضل 5 حكام في مصر ولكن مستواه اليوم متراجع، ولم يوجد أي تطور للتحكيم حتى الآن، سوى خوض السوبر المصري ونهائي كأس مصر بحكام مصريين، ولكن يجب منح بيريرا رئيس لجنة الحكام وقته".

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