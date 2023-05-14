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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: ترامب ليس على دراية بقضيتنا.. ولا نحتاج إلى وسطاء

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده لا تحتاج إلى وسطاء، وذلك في رده على مبادرة الفاتيكان للوساطة وتسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، السبت، في حديث لقناة Rai1" الإيطالية، تعليقًا على المبادرة: "مع احترامي لقداسة البابا فرنسيس، نحن لسنا بحاجة إلى وسطاء، بل إلى عالم عادل".

وأشار إلى ضرورة أن تقام التسوية في أوكرانيا فقط على أساس "صيغة سلام".

وعند سؤاله عما إذا كان مستعدًا للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال لزم الأمر، قال زيلينسكي: "لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه" مع الرئيس الروسي.

كما نفى مجددًا تورط أوكرانيا في هجوم المسيرتين على الكرملين، موضحًا "الأمر الأكيد أن تلك لم تكن مسيرة أوكرانية، ونحن على اطلاع على ماهية الجسم الذي سقط، ولم نطلق أية مسيرات".

وأضاف: "من جانبنا لا نخشى الاعتراف بأفعالنا في حال كان لنا ضلع في الأمر".

ولفت زيلينسكي، إلى أن "روسيا تريد بهذا الفعل إيهام شعبها بضلوع أوكرانيا بالهجوم على الكرملين، والتعرض لحياة رئيسهم".

على جانب آخر، شكك في قدرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على حل الصراع في أوكرانيا كرئيس للولايات المتحدة، معتبرا أنه بحاجة لإلقاء نظرة أكثر عمقا على الحقائق.

وقال زيلينسكي خلال اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام الإيطالية، مجيبا عن سؤال حول إمكانية تسوية الصراع في حال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة: "أريد أن أذكركم بأن ترامب، كان رئيسًا للولايات المتحدة، وكان لدي اجتماع معه، فقد كنت رئيسًا أيضا في ذلك الوقت.. لست متأكدًا من أنه كان على دراية عميقة بهذه القضية".

وسارع زيلينسكي إلى الإشارة إلى أنه لم يكن يتهم ترامب بأي شيء. لكنه بحاجة لإلقاء نظرة أكثر عمقا على الحقائق.

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