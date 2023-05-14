نجم الأهلي السابق: زعلان على الزمالك والإعلام لا يشغلني

أكد علاء ميهوب نجم النادي الأهلي السابق، أنه لديه رغبة بكل تأكيد بالعودة إلى التدريب خلال الفترة المقبلة، خاصةً أنه حياته الكرة.

وتابع ميهوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حال تلقيت عرض من أحد الأندية سوف أناقشه بشكل طبيعي للعودة، وهدفي مش الإعلام أو الاستوديو".

وأضاف علاء ميهوب: الأولوية للنادي الأهلي في حال تم طلبي في أي منصب لن أتاخر، ثم بعد ذلك يأتي أي شئ".

واختتم علاء ميهوب : زعلان على اللي بيحصل في الزمالك وزعلان على جمهور فريقه، الكرة في مصر أهلي وزمالك وبالتالي حزين على ما يحدث به من مشاكل، وأبناء النادي هم القادرين على إصلاح الأمور وأتمنى عودته للمسار الصحيح".