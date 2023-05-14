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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دويدار: الزمالك يلعب بطريقة سمك لبن تمر هندي

احمد دويدار
احمد دويدار

طالب أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، رحيل الكولومبي خوان أوسوريو، مدرب الفريق الأبيض.

وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " يجب رحيل أوسوريو عن الزمالك، المدرب لا يشارك اللاعبين في مراكزهم، كيف يلعب حسام عبدالمجيد في خط الوسط؟".

وتابع: "أوسوريو أشرك حسام عبدالمجيد في خط الوسط من أجل إيقاف خطورة سيرج أكا، كيف نرسم خطتنا على لاعبي الإسماعيلي مع كامل احترامي لهم؟".

وواصل: "نحن نادي الزمالك، نحن من يضع الخطة وباقي الأندية تعمل على إيقافها".

وأكمل: "كنت أتمنى استمرار مدحت عبدالهادي، فأوسوريو يلعب بطريقة (سمك لبن تمر هندي)".

وأتم: "أحد اللاعبين أخبرني بأنهم لا يفهمون خطة المدرب ولا يستطيعون تنفيذها بالملعب".

الزمالك أوسوريو احمد دويدار الاسماعيلي

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