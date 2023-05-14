الرئيس الأوكراني يعلن وصوله إلى العاصمة الألمانية برلين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه وصل في زيارة رسمية إلى العاصمة الألمانية برلين، وذلك في أول زيارة من نوعها منذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في بيان له: "سأبحث خلال زيارتي إلى ألمانيا موضوعات إعادة الإعمار وتقديم المزيد من الأسلحة وعضوية الناتو".

مساعدات عسكرية

وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن ألمانيا تعد مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة تزيد على 2.7 مليار يورو (9ر2 مليار دولار)، بما في ذلك الدبابات والأنظمة المضادة للطائرات.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس: "نحن نظهر مرة أخرى أن ألمانيا جادة في دعمها"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "ألمانيا ستقدم كل المساعدة الممكنة، طالما تطلب الأمر ذلك".

وستشمل أكبر حزمة في برلين حتى الآن عناصر من مجالات المدفعية والدفاع الجوي والمركبات القتالية المدرعة، والتي سيتم تسليمها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان المملكة المتحدة أنها ستقدم صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز ستورم شادو إلى أوكرانيا.

وقال أندريه يرماك، رئيس أركان الجيش الأوكرانى ، على تليجرام إن برلين ستوفر أيضا أربعة أنظمة دفاع جوي من طراز "أيريس-تي" و20 ناقلة جنود مدرعة من طراز "ماردر"، و200 طائرة استطلاع بدون طيار، و100 مركبة مدرعة وكمية كبيرة من الذخائر، من بين عناصر أخرى.

