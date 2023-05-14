عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. علي جمعة يحسم الجدل

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الإجابة الحاسمة والمستقر عليها في مجمع البحوث الإسلامية بشأن فوائد البنوك أنها حلال شرعا وليست حراما.


وأضاف علي جمعة، في لقائه ببرنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، أن الأئمة الأربعة في الكتب الموجودة اتفقوا على أن كل علامات البنوك الموجودة حاليا لا علاقة لها بالبنك.


وتابع: الأئمة الأربعة نصوا على أنه (لا ربا في الفلوس ولو راجت رواج النقدين) أي في غير الذهب والفضة فالذهب والفضة هي محل الربا.

وأشار إلى أنه عام 1970 حدثت مشكلة كبيرة أضرت العالم إلى يومنا هذا وهي قطع العلاقة بين البنكنوت وبين الذهب المحفوظ في الخزائن وانتشر هذا المبدأ في العالم كله، فانفصلت العلاقة بين البنكنوت والذهب، وللأسف هناك بعض العلماء ما زالوا حتى الآن يربطون بين الاثنين ولم يعرفوا أنه تم الفصل بينهما.

وذكر علي جمعة، أن البنكنوت بعد فصله عن الذهب، أصبح يتعرض لعمليات انهيار في القوة الشرائية والتضخم، ومن هنا أصبحت الأوراق المالية لا ربا فيها.

وفصل علي جمعة، الفرق بين المعاملات البنكية في الإيداع والتمويل، وبين نفس المعاملات لكن بين الأشخاص وبعضهم البعض، منوها بأن البنوك تقوم بعمليات الإدخال والإخراج للأموال بطريقة تحافظ على الاقتصاد، أما نفس المعاملة لو تمت بين الأشخاص فهذه تؤدي إلى الإغراق وهي بيع الكالئ بالكالئ وهذا منهي عنه في الشرع، أما العقود المستحدثة في البنوك التي تحقق مصالح ومنافع فهذه جائزة.

 

علي جمعة فوائد البنوك الأزهر البنوك الأئمة الأربعة الفلوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

ترشيحاتنا

بعد وقف إطلاق النار في غزة.. دعوات إسرائيلية للتصعيد بالضفة الغربية

وزير الاتصالات يبحث الاستثمار في صناعة الإلكترونيات مع شركات ألمانية

دعاء النبي في صلاة الفجر.. داوم عليه كل يوم يجعلك بـ«ذمة الله»

في عيد ميلاد شريف منير.. أسرار حياته العائلية ومحطاته الفنية

تفاصيل جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري للعام 2024

دعاء القنوت في صلاة الصبح.. هل ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفوا عنها فورا.. عادة خطيرة عند تناول الفاكهة تسبب الأمراض

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

بيع عجل بـ 137 ألف جنيه في الصعيد.. ماذا يأكل؟

«لما طلعت روحي».. عرض مسرحي لفرقة النور للمكفوفين بثقافة أسيوط

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ