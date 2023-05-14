رئيس رابطة تجار السيارات: الأغلبية وافقت على مقاطعة الدولار

‏قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن معظم أعضاء الرابطة أيدوا وباتفاق فيما بينهم قرار مقاطعة شراء الدولار من السوق السوداء لمدة شهر.

وتابع أسامة أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية "CBC"، أن هناك عدد قليل جدا معترض على هذا القرار، لكن معظم الناس متعاونون وبشكل كبير ومستشعرين خطورة الموقف، متابعا: الدولار وصل إلى 40 جنيها ومينفعش نقعد نتفرج على هذا الأمر.. هنستنى لحد ما يوصل لكام".

حالة الغلاء الموجودة

وأضاف: "الجيل الجديد والشباب اللي طالع وسط هذا الغلاء هيعمل ايه، العربية اليوم التي كان ثمنها 250 ألف جنيه وصلت إلي 900 ألف جنيه وجرام الذهب كان‫ ثمنه‬ 900 جنيه منذ أربعة شهور وصل إلى 2500 جنيه.