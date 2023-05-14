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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يكشف موقف لاعبي الأهلي من المشاركة أمام غينيا

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف  محمد غرابة مدير منتخب مصر عن احتمالية عدم مشاركة لاعبي النادي الأهلي مع الفراعنه في المباراة المرتقبة امام غينيا مشيرا الي ان الكاف تجاهل طلباتهم بشأن تأجيل المباراة .

وأكمل غرابة في تصريحات تلفيزيونية  :  فوجئنا بتجاهل الكاف الرد على موعد مباراة مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
 

وأوضح : احتمالية انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب في حال مواجهة صن داونز ستكون شبه مستحيلة بسبب موعد إياب نهائي إفريقيا الذي سيكون خارج مصر وموعد مباراة المنتخب أمام غينيا.


وأردف : نطالب بتكافؤ الفرص مثل المنتخبات التي ستلعب يوم ١٧ يونيو ،  فيتوريا مستاء جدا بسبب تجاهل الكاف الرد على خطاباتنا ، غينيا أبلغتنا أن موعد المباراة يوم ١٤ يونيو.


وأكمل :  لم نرفض عروض المباريات الودية، ولكن لا نستطيع الاتفاق على الوديات بسبب عدم معرفة مواعيد المباريات الرسمية من الكاف، حتى لا نخسر الحقوق التجارية المتفق عليها في المباريات الودية.
 

وأشار غرابه الي أن خطة فيتوريا تشمل جميع المنتخبات وقطاعات الناشئين وليس المنتخب الأول فقط.


وأضاف : نتابع بشكل دوري اللاعبين مزدوجي الجنسية في الخارج من سن ١٦ حتى ٢٣ سنة، وتواصلنا مع أحد اللاعبين المميزين في أحد الدوريات المهمة ونسعى لإقناع والده باللعب باسم مصر.


وأختتم غرابة تصريحاته قائلا : الانتماء هو الذي يدفع اللاعب لاختيار تمثيل مصر مهما كانت إغراءات المنتخبات الأخرى.

منتخب مصر الأهلى النادي الأهلي كأس الأمم الافريقية صن داونز

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