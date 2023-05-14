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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تلغي طلبات الطراز S و الطراز X ذات المقود الأيمن

صدى البلد

تم إخطار حاملي حجز Tesla Model S و Model X من العديد من أسواق القيادة اليمنى من قبل الشركة أنه سيتم إلغاء طلباتهم لأن الشركة لم تعد تمضي قدمًا في خططها لبناء إصدارات ذات مقود أيمن من مركباتها الرئيسية.

 

تسلا تلغي طلبات الطراز S و الطراز X ذات المقود الأيمن

هناك العديد من التقارير على وسائل التواصل الاجتماعي من أصحاب الطلبات المسبقة في المملكة المتحدة، وأيرلندا ، وأستراليا، ونيوزيلندا، واليابان والتي بموجبها أبلغت تسلا العملاء بأنهم إذا أرادوا المضي قدمًا في طلباتهم، فسيتعين عليهم قبول استلام طلباتهم بالمقود الأيسر.

 

من الواضح أن هذا يمثل إزعاجًا كبيرًا لمعظم حاملي الحجوزات لأن قيادة سيارة ذات مقود أيمن في سوق ذو مقود أيسر أمر لا يرغب الكثير منهم في قبوله، ناهيك عن أن البعض يتلقون هذه الأخبار السيئة بعد عامين أو أكثر من انتظار التسليم للنموذج S أو الطراز X.

 

في رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى أصحاب الحجز ، تقول تسلا إن الطراز S و الطراز X المقود الأيمن لن يكونا متاحين "في المستقبل المنظور" ، مع إعطاء العملاء خيار شراء السيارة كمحرك يسار، والاختيار لتلقي رصيد للطراز 3 أو الطراز Y ، أو إلغاء الحجز فقط، وفي الحالة الأخيرة ، سيحصل العملاء على استرداد كامل للمدفوعات التي تم إجراؤها.

 

بالنسبة للعملاء الذين قرروا تغيير حجزهم للطراز 3 أو الطراز Y، فإن تسلا تقدم أيضًا ائتمانًا يصل إلى 2175 دولارًا (2000 يورو) في أيرلندا وما يصل إلى 2000 دولار (3000 دولار أسترالي) في أستراليا.

 

في أحد الإشعارات التي شاركها سوير ميريت على Twitter ، ألقى تسلا باللوم على القرار بشأن "التغييرات الأخيرة في برنامج السيارة" ، مضيفًا أن الطلبات "غير قابلة للوفاء وسيتم إلغاؤها".

 

بدأت تسلا فقط في تسليم سيارات طراز S و Model X المحدثة في أسواق القيادة اليسرى في الخارج في أواخر عام 2022 ، وكان حاملو الحجوزات من دول القيادة اليمنى على استعداد للحصول على سياراتهم الكهربائية الرائدة.

 

قام صانع السيارات الكهربائية بالفعل بتحديث موقعه على الويب في بعض أسواق القيادة اليمنى لإظهار أن الطراز S و Model Xمتاحان فقط كمحرك يسار، لقد وجدنا ذلك على مواقع عملاء تسلا في المملكة المتحدة وأيرلندا واليابان.

 

Tesla Model S Model X Tesla مقود Model S

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