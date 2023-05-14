هبوط مفاجئ في أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق

تراجع سعر البيض في الأسواق اليوم الأحد 14-5-2023، بنحو 7 جنيهات.

وجاء هذا التراجع نتيجة تراجع أسعار الذرة وفول الصويا، لكن ما زالت أسعار الأعلاف مرتفعه بعض الشيء.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، أسعار البيض اليوم للمستهلك الأحد 14-5-2023 ضمن نشرته الخدمية

أسعار البيض اليوم

تراجعت أسعار البيض اليوم في مصر، ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 86 جنيها في المزرعة مقارنة بـ 92 جنيها أول أمس.

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 95 جنيه.

سعر البيض البلدي اليوم

ووصل سعر طبق البيض البلدي 101 جنيه، وهذه الأسعار للمستهلك، وليست داخل المزارع للتجار.

سعر الدواجن اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ ينحو ٣ جنيهات تقرييا.

سعر الدواجن البيضاء اليوم ، تراوح بين 64 و 65 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن المستهلك

السعر للمستهلك يزيد عن هذه الاسعار بمقدار من 7 وحتى 10 جنيهات

وتراوح سعر الدواجن الساسو بين جنيه 78 و80 جنيه للكيلو.

واستقر سعر الدواجن البلدي بين 90 و 95 جنيها للكيلو.

وعن أسعار الدواجن الأمهات اليوم فسجل لحم الأمهات الأبيض 56 و 57 جنيها للكيلو.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

سجلت أسعار البانيه اليوم 175 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 75 و81 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و60 جنيها.