مديرية الصحة بدمياط: تحرير 300 محضر وإعدام طن أغذية فاسدة

شنت مديريةالصحة بدمياط عددا من الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

حيث شنت إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتور عطية منصور مديرعام الشؤون الوقائية حملات مكثفة بالمرور على (١٩٩) منشأة منها (١١٣) منشأة تدار بدون ترخيص و(٩) منشأة بها خطر داهم علي الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير (٣٠٠)محضر وسحب (٤٤)عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام (١) طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمي وضبط (٨٠٠) كيلو مخلل مجهول المصدر وجبن ابيض منتهي الصلاحية.

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.

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