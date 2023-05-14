زلزال عنيف يضرب كولومبيا و لا أنباء عن ضحايا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ، اليوم الأحد، إن زلزالا بقوة 4.8 درجة وقع بالقرب من فيلافيسينسيو في كولومبيا جنوب شرقي العاصمة بوجوتا، اليوم الأحد.

وأوضح المركز أن الهزة وقعت على عمق 30 كيلومترا.

وفي يوم الجمعة الماضي، ضرب زلزال بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، مدينة براتفيل، في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاحد، في ولاية ملاطية وسط تركيا.



وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الهزة الأرضية في بطال غازي، وكانت على عمق 7.47 كيلومترات تحت سطح الأرض.



ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.