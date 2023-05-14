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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ مطروح: مكتبة مصر العامة بسيوة أول مكتبة خضراء على مستوى الجمهورية

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح خلال اللقاء ومشايخ سيوة

أعلنت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح أن مكتبة مصر العامة بسيوة أول مكتبة خضراء لما تتميز به من طابع وطراز معماري يتوافق مع بيئة الواحة.

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جاء ذلك خلال لقاء نائب المحافظ وأعضاء المبادرة من المحافظة وبحضور محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة وأحمد علي باغي سكرتير المركز وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة ومشايخ وعواقل سيوة وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية وأصحاب الحرف اليدوية وشباب الواحة لاستعراض شروط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.


واستعرضت المهندسة ابتهال أحمد مسؤول وحدة التنمية المستدامة المشروعات التي يمكن تقديمها وأعمال تقييم المشروعات بكافة الفئات وترتيبها وفقا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة من اللجنة الوطنية للمبادرة.


وأكدت نائب محافظ مطروح أن اللجنة المشكلة لتقييم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على أرض المحافظة ستبذل كل الجهد في التوعية ومساعدة الفئات المقدمة عبر المنصة الإليكترونية لتسجيل المشروعات، لاختيار مشروع عن كل فئة، بواقع 6 مشروعات على مستوى المحافظة.


لافتا إلى أن تلك المشروعات التي سيتم تأهيلها وتقديمها للجنة الوطنية للمبادرة لاختيار ١٨ مشروعا على مستوى الجمهورية بحيث يتم حشد التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ.

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