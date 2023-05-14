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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لـ 3 ملايين مواطن بالوحدات والمستشفيات

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة في مجال طب الأسنان، لـ 3 ملايبن و846 ألف و516 مواطن، بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة، بجميع محافظات الجمهورية، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تنفيذ 26 قافلة علاجية وتثقيفية متخصصة في مجال طب الأسنان، بمحافظتي القاهرة والجيزة، قدمت خدماتها من علاج للثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير لــ 6 آلاف و464 مواطنا، لافتاً إلى عمل برنامج تثقيفي توعوي لـ 286 ألفا و934 مواطنا، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان.

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وأضاف «عبدالغفار» أنه تم عمل تحليل لبيانات الإحصائيات المرسلة من المستشفيات والإدارات بكل محافظة لتقييم أداء الخدمات المقدمة فب أقسام الأسنان حتى يتم تحديد الأقسام ذات خدمة جودتها عالية والأماكن التى فى احتياج لتحليل وتجديد أو استحداث خدمات،  مشيراً إلى عمل نموذج كشف موحد للمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك نموذج تقييم موحد بلجان المرور، لمتابعة سير العمل.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم عمل إحلال وتجديد لأجهزةمعامل الأسنان بمستشفيات دار السلام والزاوية العام والخزندارة بمحافظة القاهرة، بجانب إحلال وتجديد جهازي معمل (الميكروميتر) بمركز ابحاث طب الاسنان بسموحة في محافظة الإسكندرية، منوهاً إلى متابعة إحلال وتجديد أجهزة معامل الأسنان بمستشفى العريش العام.

الصحة: إدراج عيادة أسنان بوحدتين 

ونوه «عبدالغفار» أنه يجري إدراج عيادة أسنان بوحدتين اجهور الصغرى وبهادة بمركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، بجانب تجهيز عيادتي أسنان تابعتين للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إحداهما بمستشفى أسيوط والأخرى بمستشفى ببنها في القليبوبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى المرور على أقسام الأسنان بمستشفيات محافظات (القاهرة والجيزة والغربية والبحيرة والفيوم وبني سويف والمنوفية والقليوبية وكفر الشيخ) للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى والالتزام بالإشتراطات الصحية، مضيفاً أنه تم عقد اجتماع مع مديري إدارات الأسنان من كافة المحافظات لمتابعة سير العمل والوقوف على المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة، وذلك حرصا من وزارة الصحة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وذكر «حسن» أنه خلال الفترة نفسها تم تدريب 2897 من أطباء الأسنان والفنيين، والتمريض بالوحدات المتخصصة في طب الأسنان، مصحوبة بورش عمل في مختلف مجالات طب الأسنان، مشيرًا إلى تدريب 1115 طبيب أسنان (الامتياز) خريجي الجامعات الحكومية والخاصة داخل أقسام الأسنان بالمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة للوزارة.

الصحة الاسنان الجمهورية قافلة علاجية الفم

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