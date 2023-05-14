فتاوى وأحكام.. حكم صلاة الفجر في غير موعدها وهل هناك كفارة؟.. ومن انتقض وضوؤه في التشهد الأخير هل يعيد الصلاة مرة تانية ؟..هل تقع ابتلاءات بسبب عدم الوفاء بالنذر؟

فتاوى وأحكام

حكم صلاة الفجر في غير موعدها .. وهل هناك كفارة؟ علي جمعة يجيب

حكم من انتقض وضوؤه في التشهد الأخير هل يعيد الصلاة مرة تانية ؟

هل المسافر مستجاب الدعاء؟.. البحوث الإسلامية يوضح

هل تقع ابتلاءات بسبب عدم الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء تجيب

لماذا يؤخر الصلاة من حضره الطعام؟.. أمين الفتوى يجيب

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذا الملف.

فى البداية .. ورد سؤال عن حكم صلاة الفجر في غير موعدها .. وهل هناك كفارة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء من خلال برنامج “من مصر”، على شاشة سي بي سي.

وقال علي جمعة في جوابه السائل:" إذا استيقظت فصلي، وليس عليك أي كفارة أو إخراج أي شيء، مستدلاً بما ورد من أحد الصحابة كان دائماً ما يستيقظ الضحى، فحكى لرسول الله فقال له: إذا استيقظت فصلي".

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: “لا.. تصلى السنة أولاً، ثم الفرض.. فعندما نصلي سنة الفجر حتى لو فات وقتها نصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى ركعتي السنة، ثم صلى الفرض قضاءً بأصحابه".

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن القضاء يحكي الأداء، أي بنفس الترتيب، لافتاً إلى أنه لو كان رجلان فاتتهما الجماعة ونويا أن يقضيا يفعلا كما فعل النبي فيجتمعا ويصليا بذات الهيئة وبذات الترتيب الذي عليه الفريضة الفائتة".

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا انتقض الوضوء أثناء الصلاة يجب عليك الخروج فورا من الصلاة، ولا يجوز لك أن تتمها لنهايتها، وكذلك إذا انتقض الوضوء وأنت في التشهد الأخير اقطع الصلاة ثم أعدها من البداية".

وأوضح علي جمعة أن هناك بعضا من المصلين يقول "هل ممكن أن أبدأ الصلاة من لحظة انتقاض الوضوء؟"، بمعنى أنه إذا انتقض وضوؤه في الركعة الثانية مثلا، عليه أن يجدد وضوءه ويصلي من الركعة الثانية، وهذا اعتقاد خاطئ يقع فيه البعض، ولكن يجب عليه أن يعيد الصلاة من بدايتها.

وأضاف علي جمعة: “وكذلك الإمام إذا انتقض وضوؤه فعليه أن يقطع الصلاة ويذهب ليجدده، ولكن عليه استخلاف شخص من المأمومين ليكمل الصلاة ولا يعيدها من البداية”.

وتابع المفتي السابق: "وإذا انتقض وضوء الإمام وهو في السجود، فعليه أن يقطع الصلاة ويقوم إلى أقرب شخص مأموم خلفه ويطرق على ظهره خفيفا ليفهم أنه استخلفه في إمامة المصلين".

هل المسافر مستجاب الدعاء ؟.. السفر من أسباب استجابة الدعاء، فقد ورد حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم- يؤكد أن دعاء المسافر مستجاب، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «ثَلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ».

ولهذا يُستحب أن يدعو المسافر لنفسه ولغيره، فالمرض والسفر هما من الأحوال التي يُرجى فيها استجابة الدعاء وتلبية المطالب، ويستحب للمسافر الدعاء بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ، حيث كان يقول:"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعْثاءِ السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل" وإذا رجع قالهن وزاد فيهن «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» (رواه مسلم).

وعن عبداللَّه بن سَرْجِس، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذا سَافَرَ يَتَعوَّذ مِن وَعْثاءِ السَّفرِ، وكآبةِ المُنْقَلَبِ، والحَوْرِ بَعْد الكَوْنِ، ودَعْوةِ المَظْلُومِ، وسُوءِ المَنْظَر في الأَهْلِ والمَال». رواه مسلم.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته "هل من الممكن أن تحدث ابتلاءات بسبب عدم الوفاء بالنذر؟".

وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: بعض الناس يكون عندهم رعب بسبب حدوث الابتلاء بسبب النذر وهو من أنواع الوسوسة، فمثلا عندما يشترى شخص سيارة جديدة وتحدث له حادثة تجده يقول لك أنا حدث لى ذلك “عشان مدبحتلهاش” او “كان عليا نذر وناسيه”، فليس هناك نص على هذا، فأنت ليس واجبا عليك أن تذبح يكفيك أن تقول على نعمة الله عندما تأتيك وتملكها الحمدلله على نعمه، وعليك أن تلجأ الى الله برفع البلاء والحفظ أو تتصدق.

وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: ولا تربط أبدا حدوث ابتلاء لك بأنك نذرت، لأن الله كريم لا يعامل عباده بهذه الطريقة.

وأوضح أمين الفتوى أنه إذا نذر إنسان ولم يستطع أن يوفى به لا يتشاءم من هذا ولا يقول عندما يحدث له ابتلاء أن هذا بسبب النذر فلا يوجد نص يقول إن البلاء يأتي لأنك نذرت ولم تستطع أن توفى.

ينبغي على المسلم أن يراعي ترتيب وقته، ليجمع بين متطلبات دينه ودنياه فيرتب طعامه قبل الصلوات أو بعدها ، أما إن تعذر ذلك وقد حضر الطعام ودخل وقت الصلاة فالأفضل أن يقدم المرء الطعام إن كان لو صلى لانشغل قلبه بالطعام أما إن كان لا يؤثر حضور الطعام على قلبه، فالصلاة أولى لقول النبي ﷺ (لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) أخرجه مسلم وقال ﷺ (إذا أقيمت العِشاء وحضر العَشاء فابدؤوا بالعشاء) أخرجه البخاري".

النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أذا حضرت الصلاة والطعام فأمرنا أن نأكل الطعام، وكان إبن عمر اذا وضع الطعام تقام الصلاة ويقرأ الرجل الفاتحة وهو يأكل.

فكون أنك قدمت الطعام على الصلاة لا تكون اشركت بالله، فإذا حضر الطعام والصلاة فتناولك طعامك أولًا حتى لا تصلى وانت جائع ويكون بالك مشغول بالطعام، ثم صلى.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال بشأن حكم الصلاة والعقل مشغول بالطعام، قائلا: إنه إذا موعد الصلاة والإنسان جائع والطعام جاهز، يصلي أم يأكل؟، وكان ذلك عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح من ناحيته أن عقل الإنسان لا يجب أن يكون مشغولا أثناء الصلاة لا بالطعام، أو حبس البول، ومن ثم فعلى الإنسان أن يأكل ما يسد جوعه ولا يجعله منشغلا ثم يتوجه للصلاة، ويعاود بعدها يستكمل طعامه.

وأشار إلى أن الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال التي يثاب العبد عليها، وأنه ينبغي أن يؤديها في وقتها قبل دخول وقت الصلاة التالية إلا لعذر.