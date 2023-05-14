صحف السعودية: واشنطن تشيد بالدور المصري في وقف إطلاق النار بغزة.. والأتراك يبدأون التصويت في انتخابات مصيرية.. والمرحلة الثانية من المباحثات السودانية في جدة اليوم

إجراءات نزع ملكية العقارات لصالح توسعة المدينة الصناعية بالمدينة

مكة الأعلى وطريف الأدنى.. قراءة لدرجات الحرارة بمناطق المملكة والرطوبة

هزة أرضية بقوة 4 درجات وسط تركيا

موسكو وكييف تتنازعان «مكاسب» باخموت

مساعدة ألمانية ضخمة لأوكرانيا... ودعم إيطالي لزيلينسكي

تناولت صحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة، التي جاء ضمنها، الإشادة الأمريكية في دور مصر في وقف إطلاق النار في غزة، والانتخابات التركية، محادثات الأطراف السودانية في جدة.

قالت صحيفة الشرق الأوسط الدولية السعودية، رحب البيت الأبيض، اليوم، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، مشيداً بالحكومة المصرية لتوسطها في الاتفاق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان، إن "المسؤولين الأميركيين عملوا عن كثب مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى هذا الحل للأعمال القتالية من أجل منع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح وإعادة الهدوء إلى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

تم التوصل لاتفاق ينص على أنه بناء على موافقة الطرفين تعلن مصر عن وقف اطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وبناء على ذلك يتم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل وأيضاً استهداف الأفراد وذلك فور البدء في تنفيذ الاتفاق، وتحث مصر الطرفين على تطبيقه وتعمل على متابعة ذلك بالتواصل معهما.

بدأ الأتراك، صباح اليوم (الأحد)، الإدلاء بأصواتهم في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدار مائة عام، التي ستقرر ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيواصل حكمه الذي بدأه قبل عقدين.

ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، فإن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تقرر فقط من سيقود تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي التي يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة، وإنما أيضاً ستحدد كيفية حكمها والاتجاه الذي سيمضي إليه الاقتصاد وسط أزمة محتدمة لغلاء المعيشة

وتظهر استطلاعات الرأي تقدماً بفارق ضئيل لكمال كليتشدار أوغلو، المنافس الرئيسي لأردوغان. ويقود كليتشدار أوغلو تحالفاً من ستة أحزاب معارضة.

وإذا ما لم يتمكن أي منهما من الحصول على تأييد أكثر من 50 بالمائة من الأصوات من الجولة الأولى، فإن جولة إعادة ستجري في 28 مايو (أيار).

في الانتخابات، يحق لـ60 مليوناً و697 ألفاً و843 ناخباً الإدلاء بأصواتهم، منهم 4 ملايين و 904 آلاف و672 ناخباً سيكون من حقهم التصويت لأول مرة.

وعلى 600 مقعد برلماني يخوض 24 حزباً سياسياً و 151 مرشحاً مستقلاً السباق الانتخابي.

في موضوع آخر، قالت صحيفة الشرق الأوسط، ذكر دبلوماسي سعودي كبير إن ممثلي طرفي الصراع في السودان سيستأنفان المحادثات يوم الأحد، حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية.

وقال الدبلوماسي، يوم السبت، إن الطرفين سيظلان في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر؛ لبدء المرحلة التالية من المفاوضات، بعد الاتفاق يوم الخميس على خطة حماية المدنيين.

في غضون ذلك، تزايد القصف الجوي والاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم مع بداية الأسبوع الخامس للقتال، وذلك على الرغم من توقيع الطرفين على اتفاق «إعلان المبادئ» في مدينة جدة بالسعودية منذ الخميس الماضي، لحماية المدنيين في مناطق الصراع.

يأتي ذلكوقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إنهم شاهدوا هجمات مكثفة للطيران الحربي، صباح السبت، في منطقة الحلفايا شمال مدينة بحري، كما سمعوا دوي انفجارات هزت أحياء وسط مدينة أمدرمان. كما أفاد الشهود بأن قوات «الدعم السريع» أطلقت المضادات الأرضية باتجاه الطائرات المهاجمة.

ووفقاً لمصادر محلية تعرضت ضاحية الأزهري في جنوب الخرطوم لسقوط قذائف ألحقت أضراراً بعدد من المنازل السكنية، دون وقوع ضحايا. وشهدت أيضاً مناطق شمال مدينة بحري لليوم الثالث على التوالي، مواجهات بين قوات الطرفين وسط الأحياء السكنية.

وقتل خلال الحرب التي دخلت أمس أسبوعها الخامس، أكثر من 500 شخص، وأصيب الآلاف من المدنيين، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة السودانية، فيما تقول مصادر طبية غير حكومية إن أعداد الضحايا يفوق الأرقام المعلنة بكثير.

في موضوع آخر، أكَّدت كييف أنَّ العملية الدفاعية في باخموت تتواصل. وأعلن الجيش الأوكراني، أمس، تحقيق «تقدم» في محيط باخموت، بينما تحدثت روسيا من جهتها عن تحقيقها مكاسب داخل المدينة المدمّرة والواقعة بمعظمها تحت سيطرتها.

وقال قائد سلاح البر في الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي: «يتقدم جنودنا في بعض مناطق الجبهة، ويسجل العدو خسائر في العديد والعتاد».

وأكدت موسكو، السبت، أنَّها تتقدَّم داخل باخموت، وسيطرت على «حي في القسم الشمالي الغربي» من المدينة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت أعلنت فيه ألمانيا أنها تعد حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو، وهي الأكبر التي تخصصها برلين منذ بدء التدخل الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وقالت كييف إنَّ هذه الحزمة الكبيرة مؤشر جديد على أن روسيا ستخسر الحرب في مواجهة أوكرانيا.

من جانب آخر، تعهد الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء، أمس، بالدعم الكامل لأوكرانيا عسكرياً ومالياً، وكذلك دعم محاولة انضمامها للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال أول زيارة للرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى روما منذ بدء الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

من جانبها، قالت صحيفة الرياض أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عن البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع توسعة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.

ودعت الهيئة أصحاب العقارات المشمولة بالقرار إلى تقديم صكوك إثبات ملكيتهم "محدّثة" والخرائط التنظيمية والهوية الوطنية لإدارة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة خلال الأسبوع الجاري.

ذكرت صحيفة الرياض، وقعت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، في ولاية ملاطية وسط تركيا.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن مركز الهزة الأرضية في قضاء بطال غازي، وكانت على عمق 7.47 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

وذكرت صحيفة سبق، كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية؛ فيما سجلت طريف والقريات أقل درجة حرارة 16 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: "مكة المكرمة 44 مئوية، والمدينة المنورة 43 درجة، والخرج 42 مئوية، وكل من وادي الدواسر والأحساء 41 درجة".

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والقريات في أدنى القائمة بـ16 مئوية، تليها أبها 17 درجة، والباحة 18 مئوية وتبوك 19 درجة.

وسجلت أبها وجدة أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.