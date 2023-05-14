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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يواجه الجزيرة في ثالث مباريات نهائي دوري سوبر سيدات السلة

صدى البلد

يلتقي اليوم الأحد الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الجزيرة، ضمن ثالث مباريات نهائي بطولة دوري السوبر.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي للفوز بالمباراة وحسم اللقب.

وشهدت تدريبات الفريق أمس السبت تركيزا كبيرا على العديد من الجوانب الخططية والفنية، إلى جانب التدريب على الرميات الثلاثية والاختراقات بسرعة من أجل تقديم أفضل أداء خلال المواجهة.

كان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة الأولي، على حساب الجزيرة بنتيجة 90-56، ضمن نهائي البطولة، بينما فاز في المواجهة الثانية بنتيجة 74-72.

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