تياجو سيلفا يكشف حقيقة اقترابه من فلومينينسي البرازيلي

كشف تياجو سيلفا، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، حقيقة اقترابه من الانضمام إلى صفوف فلومينينسي البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال تياجو سليفا في تصريحات لشبكة “ESPN”: البرازيلية:"لا يوجد شيء بيني وبين فلومينينسي الآن، لقد مددت عقدي لأنني أريد البقاء في تشيلسي".

أخبرت:" أخبرت زوجتي أنني لا أعرف شيئا عن شائعات اجتماعي مع مجلس إدارة فلومينينسي.. دائما أحترم عقودي".

وينتهي عقد تياجو سيلفا مع نادي تشيلسي الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

يذكر أن تياجو سيلفا انضم إلى نادي تشيلسي في صيف 2020، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر.