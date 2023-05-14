إذا كنتي من محبي الاكلات المبتكرة، نقدم لكي اليوم طريقة عمل صوص البافلو المستخدم مع أجنحة الدجاج

المكونات

كوب صوص حار (الكاتشب الحار)

معلقة ك زبدة

نصف ملعقة صغيرة بودرة بصل

نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم

نصف ملعقة ص سكر

٢ ملاعق صغار خل ابيض

طريقة تحضير صوص البافلو:

ضعي الزبدة عل النار لتذوب، ثمّ ضعي الثوم وقلّبي. ضعي باقي مكونات الصوص، اتركيه يغلي 5 دقائق وارفعيه عن النار ليبرد.

اغسلي الاجنحة جيداً وقطّعيها الى نصفين. ضعيها في طبق ونشّفي الاجنحة من الماء. ثمّ تبّليها بالملح والفلفل واقليها في زيت غزير لتتحمر جيداً.

ارفعي الاجنحة من الزيت وضعيها في الصوص. قلّبيها جيداً واتركيها في الصوص 5 دقائق ثمّ ضعيها في طبق التقديم.