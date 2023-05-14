موعد جنازة وعزاء أحمد أبو العينين شقيق النائب محمد أبو العينين

تشيع جنازة أحمد أبو العينين مدير عام سيراميكا كليوباترا وشقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بعد غد الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد. ويتم تلقى العزاء الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان قد توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم المغفور له بإذن الله، أحمد أبو العينين مدير عام سيراميكا كليوباترا جروب ، شقيق النائب/ محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

وتقدم العاملون بقنوات وموقع صدى البلد الإخباري، بالعزاء للنائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة، وللأستاذ طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة وللحاجة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.